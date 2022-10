L’association Harmonie/Banda Desperados a tenu son assemblée générale le 21 octobre 2022.

Vendredi 21 octobre, les membres de la Banda Desperados se sont réunis en assemblée générale ordinaire en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal et de Nathalie Ferry adjointe à la culture. La présidente Florence Cottier a ouvert la séance et passé la parole à Marina Carvalho.

Marina Carvalho a commencé par procéder à l'appel des membres de l'association. Elle a rappelé que toutes les décisions allaient être prises à la majorité des membres présents, à mains levées selon les statuts de l’association. Elle a procédé à l’énoncé de l’ordre du jour. Ensuite elle a laissé la parole à la présidente.

Florence Cottier, présidente, a fait son rapport moral. L’association compte quelques démissions mais en contrepartie des entrées de nouveaux musiciens. La présidente a fait un rappel du nombre de prestations de la Banda : 19 au total dont 2 en dehors du département, 17 à proximité et 7 sur la commune, sur les 7, 4 lors des cérémonies aux monuments. Parmi les plus importantes de la saison écoulée, la Banda a participé au carnaval de Chalon sur Saône, au festival de Veauche, à la vague à Villefranche sur Saône et au festival Bodeg’Arts grande animation organisée à Châtenoy le Royal.

La Banda a réalisé une belle saison parfois compliquée par la pandémie, toutefois elle a maintenu son concert en janvier 2022, malgré l’absence de chef, elle a fait un bon concert. Elle a aussi maintenu le festival Bodeg’Arts en juin 2022.

Florence Cottier : « Nous avions plus ou moins pris la décision de ne pas chercher activement de chef en début de saison…, mais grâce à l’aide de quelques personnes, nous avons réussi quand même à monter un programme pour faire un concert… Au final, nous étions heureux de nous produire sur scène devant un public qui a su répondre présent… Puis la semaine du grand week-end Bodeg’Arts arriva et tout le monde a su être sur le pont dès le mercredi… Lors de l’installation, nous avons eu quelques problèmes à cause des pluies orageuses… mais à l’heure de l’ouverture le samedi après-midi, le soleil, la chaleur et le public étaient là. Tout semblait bien parti jusqu’à ce qu’une rafale de vent vide le site en 10mn… »

Un week-end de pluie et d’orage qui a gravement compromis leur travail pour ce qui devait être une grosse fête sur 2 jours. Pour mémoire, ce week-end fût suivi de la canicule et de la sècheresse.

La Banda Desperados est pleine de projets pour la saison 2022/2023, un les 21/22 janvier 2023 et un les 23/24/ juin 2023. En 2023 la Banda fêtera ses 20 ans.

Déjà ce début de saison est bien rempli en prestations pour l’association et les demandes arrivent pour les prochains trimestres.

Pour conclure la présidente a remercié, au nom du bureau, la municipalité pour son soutien et son écoute lors de présentation de projets (parfois un peu fous).

Dans toute AG, il y a une partie incontournable, celle du bilan financier. Bilan clair, précis présenté par Pierre Patenet, trésorier de l'association. De ce côté-là, la Banda se débrouille pas mal, elle n’est pas "cotée en bourse" mais sa trésorerie est saine pour la plus grande satisfaction de tous et du maire.

Les différents rapports ont été votés à l’unanimité des présents. Comme il n’y a pas eu de questions, la parole est revenue au maire de la commune.

Vincent Bergeret a exprimé son regret de voir une si belle manifestation telle que le festival Bodeg’Art gâchée par un week-end d’orage et de vent surtout qu’il a fait très beau tout de suite après. Il a renouvelé la position de la municipalité en termes de soutien et il a laissé entendre qu’il serait bien que le festival perdure (affaire à suivre). Il a dit qu’il faudrait marquer le coup pour les 20 ans de la Banda. Il a remercié l’ensemble des musiciens pour leur forte implication dans la vie de la commune, leur présence aux monuments…

L’AG s’est terminée par un petit moment convivial. Moment important pour se retrouver et échanger des idées car les musiciens de la Banda, des idées ils en ont pas mal dans la tête.

C.Cléaux