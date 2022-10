Centre hospitalier de Chalon : Une régulation de l’accès aux urgences à compter de ce 28 octobre

De 18h à minuit, une régulation systématique sera assurée par le centre 15 pour accéder aux urgences du centre hospitalier de Chalon.

Ce qui implique l’obligation de contacter le 15 avant tout déplacement aux urgences. Le patient recevra alors un avis médical pour être orienté (vers les urgences ou vers un autre professionnel de santé).

Les personnes se présentant spontanément à l’accueil des urgences pour des urgences non vitales, pourront se voir réorientées vers une autre solution de consultation (médecins libéraux, maison médicale de garde, centre de santé ...) par le personnel d’accueil.

L’accueil des urgences vitales, adultes et pédiatriques, restera évidemment accessible 24h/24 et 7j/7.

Cette décision, déjà mise en œuvre par le centre hospitalier de Mâcon depuis le 25 juillet, est prise en concertation avec l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et avec le centre 15 de Saône-et-Loire.

Elle constitue une réponse territoriale adaptée à la situation de tensions que connaissent les établissements de santé en termes de ressources humaines et d’afflux de patients.

Pour que chacun participe au bon usage des services d’urgence, nous rappelons à toutes et tous les principes suivants :

- En journée, sauf urgence vitale, je contacte mon médecin traitant ;

- En nuit, en week-end, ou pour une urgence vitale, je contacte le 15 ;

- Pour des soins non programmés hors urgence vitale, je peux me rendre chez les professionnels de ville (médecins traitants, centres de santé, maisons médicales de garde) ;

- Pour des examens biologiques ou radiologiques prescrits par un médecin, je vais dans les centres en ville dédiés à ces examens.

Le centre hospitalier informera officiellement de toute évolution de la mesure de régulation mise en œuvre à compter de ce 28 octobre pour la période 18h - minuit.

La Direction du Centre Hospitalier.