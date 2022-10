Une nouvelle médaille d’or pour Elisa Pierre obtenue au concours du meilleur apprenti de France de toilettage canin.

Elisa Pierre, médaille d’or au concours départemental du meilleur apprenti dans la catégorie toilettage canin, avait décidé de ne pas s’arrêter là. Inscrite au championnat de France du meilleur apprenti catégorie toilettage canin (MAF), il ne lui restait plus qu’à trouver le chien pour se présenter au concours qui allait se dérouler à Saint Germain-Laval (77). Il lui était demandé de venir avec un chien de race caniche ou bichon frisé.

Piment avant toilettage

Info Chalon : Vous avez réussi à trouver un chien ?

Elisa Pierre : « oui, l’élevage La Pouponnerie de Virey sous Bar dans l’Aube (10) a bien voulu accepter de me confier un caniche nain, Piment, une adorable femelle de 3 ans. Nous l’avons récupérée la veille du concours. L’élevage était sur notre trajet. »

I C : Elisa parlez-nous du déroulement du concours, Combien y avait-il de concurrents et concurrentes ?

Elisa : « Nous étions 13 concurrents, 12 filles et 1 garçon. On avait environ 3/4h pour laver le chien, moi j’avais emmené mon shampoing. Ensuite j’ai attendu mon tour pour entrer dans la salle de toilettage, il y avait 13 tables. Le passage débute tous les 1/4h et on a 2h pour toiletter le chien. Chaque concurrent est surveillé par une personne. On avait le choix entre 2 coupes : la coupe mouton et la coupe Baby, moi je préfère la coupe mouton car elle met plus en valeur le chien et le travail du toiletteur. Il y a un travail à faire pour le confort du chien : les coussinets, l’épilation des oreilles,… Une fois que tout est terminé dans le temps imparti, il y a le passage devant les juges avec la présentation du chien un peu comme en concours de beauté, ensuite le chien reste seul avec les juges qui finalisent leur jugement. Les résultats sont communiqués en fin d’après-midi. »

Piment présentée au jury

Sur les 13 concurrents qui se sont présentés, seulement 5 ont obtenu une médaille d’or. Sur le trajet du retour, Piment, la petite caniche a retrouvé sa famille à Virey sous Bar. Ses propriétaires l’ont trouvé magnifique.

Elisa Pierre est rentrée chez elle avec sa médaille d’or et la classification de meilleur apprenti de France dans la catégorie toilettage canin du championnat de France.

Elisa prépare maintenant le niveau au-dessus, après celui d’apprenti, c’est à celui de meilleur ouvrier de France qu’elle veut se présenter, au Championnat de France de Toilettage (CFT) les 12 et 13 novembre 2022 à Lyon.

Crédit Photos : Elisa et Rodolphe Pierre

C.Cléaux