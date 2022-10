Trophée des Vins de la Côte chalonnaise  - La der de la saison pour Jonathan Bidault

Celui-ci s’est en effet facilement imposé au Trophée des Vins de la Côte chalonnaise, dernière épreuve inscrite au calendrier. Favori logique du tournoi, et malgré un double bogey au trou n°5 et deux bogeys respectivement aux trous n°16 et n°18, Jonathan Bidault a terminé 3 au dessus du par. Suffisant pour se mettre hors de portée de l’adversité emmenée par Gérard Cour. Chez les dames la victoire est revenue à Hélène Bouyssou, en grande forme en cette fin de saison.

Une soixantaine de joueurs

L’histoire golfique chalonnaise retiendra également que c’était la dernière fois que le Trophée des Vins se déroulait sous cette forme. Eric Morin n’ayant pas manqué de saluer Jean-Claude Perrin, à l’origine de cette magnifique compétition, absent à la remise des prix. Le manager du Golf de la Roseraie n’ayant pas manqué non plus de remercier Colette Beauvois ainsi que Gérard et Monique Molard pour leur implication dans l’organisation de cette édition 2022, généreusement dotée. Une dotation qui avait attiré près d’une soixantaine de joueurs, dont certains venus d’Avoise et de La Commanderie.

Parallèlement à l’épreuve proprement dite, un concours de drive et un concours d’approche étaient proposés. Le concours de drive, disputé au trou n°1, a été remporté par Hélène Bouyssou chez les dames avec un coup de 146 m et par Théo Joby chez les messieurs avec une distance de 234 m, le concours d’approche étant gagné au trou n°12 par Pascal Roze avec une performance à 4,76 m.

Jéroboams et salmanazar de Chassagne-Montrachet

Côté vineux, la chance a particulièrement souri à trois golfeurs, lesquels, après tirage au sort, sont repartis de Saint-Nicolas, l’un avec un jéroboam de Chassagne-Montrachet 2013, l’autre avec un jéroboam de Chassagne-Montrachet 2016, et enfin le troisième avec un salmanazar de Chassagne-Montrachet 2018. A déguster bien sûr avec modération...

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 15 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 31.

2e série dames : brut : 1. Annie Poinard (Chalon) 16 ; net : 1. Maryse Robert (Chalon) 37, 2. Brigitte Meslin (Chalon) 34.

3e série dames : brut : 1. Josiane Droux (Chalon) 4 ; net : 1. Josiane Droux (Chalon) 26.

1re série messieurs : brut : 1. Jonathan Bidault (Chalon) 33, 2. Gérard Cour (Chalon) 27 ; net : 1. Gérard Cour (Chalon) 36, 2. Philippe Landrot (Chalon) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Florian Achard (Cheminots Dijon) 21 ; net : 1. Christian Vercelli (Chalon) 37, 2. Florian Achard (Cheminots Dijon) 36, 3. Pascal Roze (Chalon) 36, 4. Arnaud Vitton (Chalon) 32.

3e série messieurs : brut : 1. Alain Mercier (Chalon) 17 ; net : 1. Victor Rocha (Chalon) 43, 2. Alain Mercier (Chalon) 41, 3. Alain Guichard (Chalon) 36.

4e série messieurs : brut : 1. Nicolas Boccaccio (Chalon) 12 ; net : 1. Nicolas Morim (Chalon) 50, 2. Nicolas Boccaccio (Chalon) 46.

Gabriel-Henri THEULOT