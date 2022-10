Stationnement à Chalon-sur-Saône : Gilles Platret prend une mesure dans le but d’accroître l’attractivité du centre ville

« Désormais 4 heures au lieu de 2 de stationnement payant et gratuité de stationnement pour les 5 samedis après-midi de décembre à l’approche des fêtes de Noël, toujours dans le but de favoriser l’attraction du Centre Ville » a déclaré le premier magistrat de la ville !

Vendredi 28 octobre, à 15 h 30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, avait lieu la conférence de presse sur le stationnement dirigée par Gilles Platret, Maire de la Ville, assisté de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « On voulait faire un petit point sur les nouvelles modalités de stationnement, ce qui est toujours un sujet très tendu dans une ville […] Tout d’abord, pourquoi, il y a du stationnement payant dans une ville ? Et bien tout simplement pour éviter quand on a un centre aussi actif que celui du centre ville de Chalon avec pas loin de 400 commerces mais aussi de nombreux services telles que Préfecture, Mairie … et bien d’éviter que l’on ait ce phénomène de ce qu’on appelle des voitures ventouses ; c'est-à-dire des voitures qui stationnent au même endroit pendant un temps très long, c'est-à-dire 1, 2 voir 3 jours et plus et qui de ce fait, empêchent la rotation de véhicules, ce qui est nécessaire au bon usage du centre ville de Chalon. Donc le stationnement payant est là pour assurer la rotation des véhicules et donc permettre l’accès au Centre ville au plus grand nombre [...] Il y a sur le centre ville de Chalon où est concentré le stationnement payant, 2779 place payantes. Sur les 2779 places payantes, on en a 1254 en surface (voirie), on en a 1367 en ouvrage (parking rue de la Motte, Hôtel de Ville…) et 158 en surface au parking de la gare qui sont gérées par EFFIA. Cela, c’est la totalité du stationnement payant du centre ville de Chalon. Dans la proximité du centre ville élargie (Maison des Vins, Colisée, Saint Cosme…) nous avons 4746 places gratuites dont 1488 sont en zone bleue […] Sur quoi l’on veut faire bouger les choses en la matière, c’est sur la question du temps de stationnement autorisé en surface pour pouvoir stationner, ce qui est géré par la ville de Chalon et non par les ouvrages […] Nous avons donc des nouveautés qui seront mises en place à partir du 2 novembre 2022 : C’est d’abord une nouvelle grille tarifaire qui sera gérée par la ville et ensuite sur le temps de stationnement. Actuellement, le stationnement ne changera pas, il est payant de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures sauf les dimanches et jours fériés et les usagers peuvent stationner 2 heures maximum pour un tarif de 2,60 euros et au-delà de 2 heures, s’ils n’ont pas renouvelé leur stationnement, ils sont soumis à ce que l’on appelait dans le temps une amende de 25 euros la 3ème heure. Aussi, nous nous sommes rendus compte que deux heures, c’était parfois trop juste […] Donc nous avons changé la durée de stationnement dans le but d’accroître l’attractivité du centre ville et l’offre commerciale de permettre aux automobilistes de stationner pendant 4 heures. Nous n’avons pas changé nos tarifs (aucune augmentation), il y a simplement une nouvelle répartition dans l’actuelle grille tout en sachant que les 30 premières minutes sont gratuites et cela ne change pas. Ensuite, nous avions des tranches horaires de 45’, 1 h, 1 h 15, 1 h 30, 1 h 45 et 2 h, cela ne change pas non plus c'est-à-dire que le stationnement de 1 h c’est toujours 1,30 euros et 2 heures toujours 2, 60 euros mais on a ajouté des tranches horaires supplémentaires pour aller jusqu’à 4 heures de stationnement. C'est-à-dire que 2 h 15 = 3 euros, 2 h 30 = 3, 30 euros, 2 h 45 = 3,60 euros, 3 h = 4 euros, 3 h 15 = 4, 30 euros, 3 h 30 = 4,60 euros, 3 h 45 = 4,90 euros et 5 h = 5,20 euros. Après bien sûr si vous ne renouvelez pas votre stationnement vous payez l’amende de 25 euros [...] Comme on l’a fait par le passé, on va accorder la gratuité aux stationnements pour les 5 samedis après-midi de décembre à l’approche des fêtes de Noël toujours dans le but de favoriser l’attraction du Centre Ville. Nous allons lancer une grande campagne pour avertir tout le monde de ces modifications de stationnement sur Chalon. Nous allons aussi apposer des autocollants sur les horodateurs pour les nouvelles heures de stationnement. Ces mesures ont le but aussi de faciliter la vie des gens de Chalon-sur-Saône, je vous remercie ! ».

J.P.B