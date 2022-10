CARNET ROSE - Bienvenue à Marine-Rachel

Marine-Rachel TRATSAERT est née le 18 octobre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant après Victoria, 6 ans 1/2, Ebenezer, 4 ans, et Edison, 2 ans 1/2, de Justine et prudent TRATSAERT. La maman est intérimaire et le papa est plombier chauffagiste. La petite famille réside à Lessard en Bresse.