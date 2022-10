Une belle ambiance samedi soir au Palais Club

Halloween oblige, Léon Hovanisyan, le responsable du Palais Club, et son équipe n'ont pas lésiné sur les moyens pour redécorer l'établissement pour créer une ambiance lugubre à souhait et accueillir les plus téméraires ce samedi 29 octobre 2022 pour une ambiance de folie de 19 heures à 2 heures du matin.

Si personne ne s'est prêté au jeu en se déguisant pour l'occasion, les fêtards ont une nouvelle fois répondu présent.

Le tout animé par le dj On Will qui propose chaque soirée un style musical différent : latino, eurodance, funk, RnB, etc.

Du côté du comptoir, Orélio, le barman, vous prépare des cocktails d'exception.

Chaque semaine, l'équipe du Palais Club se plie en quatre pour vous proposer une soirée à thèmes.

Comme nous l'indique Léon, vous pouvez venir profiter d'un moment de détente après le boulot, pour rencontrer, échanger, boire un verre de rosé ou une bonne bière en toute convivialité avec l'afterwork, autour de planches de charcuteries et fromages ou des vins locaux.

Mention spéciale pour Farid, le sosie non officiel de Laurent Voulzy, le petit groupe de touristes espagnols de Santander (Cantabrie) et Sylvain Lembelembe et les charbonneurs d'Energia Concept.

