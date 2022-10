AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse FROST née CHATELAIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Marie-Thérèse FROST

née CHATELAIN

nous a quitté à l'aube de ses 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 2 novembre 2022 à 14h30 en l'église de Saint Maurice en Rivière.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

De la part de ses fils, ses belles-filles, ses petits-enfants, son arrière petite-fille et ses neveux et nièces.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Robert

et son fils,

Joël

décédés en 1993.