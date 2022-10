AVIS DE DECES - Madame Marcelle PETITJEAN née PUSSET

SIMARD - CHALON-SUR-SAÔNE THUREY - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE - FARGES-LES-CHALON



Christian et Solange Petitjean,

Bernard et Joëlle Petitjean,

Martine et Michel Cheveaux,

Liliane et Michel Dyon,

Rémi et Annick Petitjean,

Isabelle Petitjean,

ses enfants ;

ses 9 petits-enfants ;

ses 15 arrière-petits-enfants;

Roger Petitjean,

son beau-frère ;

ses neveux et nièces, cousins et cousines

vous font part du décès de

Marcelle PETITJEAN

née PUSSET

survenu le 29 octobre à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 2 novembre à 15 h en l'église de Simard.

Marcelle repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles ou dons au profit de l'Association

« Soutenons Adrian ».

La famille remercie le personnel de l'Ehpad « la Basse Maconnière » de louhans pour sa gentillesse et son accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son époux,

Maurice

décédé en 1983

son frère,

Maurice

décédé en 1995.