Entreprendre dans la culture ? Le forum régional se tiendra à Chalon le 15 novembre à La Péniche

Au programme de cette journée à destination des professionnel·le·s de la culture et des étudiant·e·s : tables rondes et ateliers participatifs sur le thème de la coopération, ateliers pratiques sur le développement de projet, les RH, la communication... Et des conférences sur la transition écologique et les liens entre la culture et le vivant.

Cet événement gratuit est organisé par La Coursive Boutaric en partenariat avec la BSB, l'APARR ,la féma et LaPéniche, et soutenu par le Direction régionale des affaires culturelles Bourgogne - Franche-Comté.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE FORUM

Attention, l'inscription est obligatoire