Le collectif Le Soleil Bleu vend des confitures de Mamido pour la bonne cause

Dominique Copreaux vend des pots de confitures, des gelées, du coulis de tomate et des pâtes de coing maison ce dimanche 6 novembre 2022 sur le marché de Chalon-sur-Saône pour financer un projet de formation pour les enfants autistes et DYS... et quelques pots vides ne seraient pas de refus.. Plus de détails avec Info Chalon.