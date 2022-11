Chalon-sur-Saône : Jérôme Pelletier réélu président à l’occasion de l’Assemblée Générale élective de l’U.G.C

Le clin d’œil info-chalon.Com

Vendredi 28 octobre à partir de 19 heures se déroulait au gymnase André Rey à chalon-sur-Saône, l’Assemblée générale élective de l’U.G.C.

Un événement qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, délégué aux Sports qui représentait la municipalité, de Monsieur Ducerf, Président du Comité Régional Bourgogne Franche-Comté, de Monsieur Pascal Przybylski, Président du Comité Départemental de gymnastique de Saône et Loire, de Madame Lebeault, Présidente de Chalon Femina, de Madame Bresset, Présidente de l'Éveil, de Jérôme Pelletier, Président de l'U.G.C et de l’Amicale des anciens de l’UGC.

Une assemblée Générales qui commençait par le Rapport moral saison 2021/2022 du Président:

« Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle. Ce moment si privilégié de partage est l’occasion de jeter un dernier regard sur la saison écoulée. Je tiens tout d’abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence. C’est toujours agréable de compter sur vous. Merci à la ville de Chalon-sur-Saône pour la mise à disposition du gymnase. Merci au soutien de nos sponsors (le Crédit mutuel, la Maison Milo anciennement le Moulin de pailloux, Caropose, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, Intersport et Transdev Bourgogne Franche-Comté avec la présence de son directeur Mr David Edmont).

La séance se déroulera de la manière suivante : Nous commencerons par le rapport moral, le bilan sportif présenté par Nelly Kawala puis suivra le rapport financier présenté par Isabelle Mallet, notre trésorière. Les différentes personnalités présentes pourront si elles le souhaitent prendre la parole et nous terminerons par l’élection de la nouvelle présidente ou du nouveau président, car nous sommes sur une année élective. Il faut savoir que cette année a été une année de transition, après 2 années difficiles pour nous tous.

Durant cette saison, notre association a totalisé 263 licences au lieu de 216 l’année précédente, de la baby gym à l’élite en passant par l’access gym et le loisir. Cette saison a plutôt bien commencé car dès le mois de novembre Léandre RENAUD avait été retenu dans l’équipe Bourgogne Franche Comté pour participer au Championnat de France des régions au mois de décembre et Hugo JEANPERRIN s’est qualifié pour le championnat de France élite dès le mois de décembre suite à la Revue Nationale des Effectifs qui se tenait à Montceau les mines. Nelly vous fera un point complet sur les très bons résultats.

Félicitations à Alexandre Parraud et Roméo Burdillat pour leur réussite respectivement au juge niveau 1 et niveau 2. Cette année était pour nous une année de relance puisque 2020-2021 nous avions perdu 30% d’adhérents. Un énorme manque, c’est pour cela que nous avons fait un effort financier considérable pour cette année 2021/2022 en mettant le tarif de la cotisation à 60 euros pour ceux qui renouvelaient leur adhésion, ce qui bien sûr a eu un impact sur les recettes de licences en sachant que : La part départementale est de 9 euros, la part régionale de 13 euros, celle de la fédération de 30 euros avec assurance, soit un total de 52 euros. Je tiens donc à remercier le Comité Départemental et Régional de gymnastique pour leur aide financière suite à la crise sanitaire.

Comme vous avez pu le constater, nous avons continué sur l’achat de matériel notamment une barre parallèle, un saut de cheval et un cheval d’arçons. Ces investissements sont obligatoires pour garantir la qualité des entraînements et la sécurité de nos gymnastes.Nous allons continuer l'achat de matériel cette année avec des tapis de réception pour les anneaux et du matériel pour la baby gym. J’en profite pour remercier la ville de chalon pour la subvention exceptionnelle de 3000 euros suite à l’achat de ce matériel grâce au Fonds d’Initiative et de Promotion des Activités Sportives Chalonnaises, ce qui représente environ 20 %.

Depuis près de 4 ans nous avions demandé la réfection des sanitaires qui étaient insalubres, cela a mis du temps mais ces travaux ont été effectués en février et mars 2022, l’ensemble de mes adhérents et du comité directeur vous en remercie. Pour faire un point sur le début de saison. À ce jour, notre club compte 226 licences. Merci à Isabelle et à notre secrétaire Emilie Delattre pour le traitement et l'enregistrement de celles-ci. Cette année nous accueillerons 2 compétitions qui sont les championnats départementaux individuels le 28 janvier et par équipes le samedi 4 février 2023, cela fait environ 10 ans qu’aucune compétition ne s’est tenue à Chalon sur Saône. Ce sera un réel plaisir de les organiser. En revanche, nous avons constaté une fuite au niveau des ouvertures des skydomes (de ce fait le praticable se retrouve mouillé) et des trous sur la paroi en plexiglas en dessous du chauffage. J’ai envoyé un mail à la Mairie, aux services concernés, mais si vous pouvez intercéder en notre faveur pour accélérer les travaux avant de recevoir les compétitions, nous en serions très heureux.

En recevant votre invitation pour l’assemblée générale, vous avez pu prendre connaissance des besoins pour le club d’accueillir de nouveaux bénévoles. Je sais qu’il n’est pas facile dans notre société actuelle de prendre du temps pour une association cependant il est nécessaire pour nous de pouvoir compter sur vous.C’est pourquoi je lance un appel à tous les parents et participants de cette assemblée pour nous venir en aide. En conclusion, un grand merci à tous les membres du bureau, parents, encadrants, juges, entraîneurs, bénévoles et bien-sûr aux gymnastes qui participent positivement à la vie de l’Union Gymnique Chalonnaise. Félicitations pour le travail mené par l’encadrement tout au long de l’année. Je nous souhaite à tous une très belle année sportive et Je vous remercie pour votre écoute ».

S’en suivait le bilan sportif et l’élection de 4 personnes au Comité Directeur ainsi que le vote du nouveau bureau pour 4 ans de l’U.G.C. Sont entrées au comité directeur de l'association: Céline Mauprez, Julien Renaud, Erwan Grizard et Roméo Burdillat . Quand à Jérôme Pelletier il était réélu à nouveau Président de l’Union Gymnique Chalonnaise.

J.P.B