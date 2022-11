L’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux en concert à Ottweiler en Allemagne, 30 ans de jumelage musical.

Cela faisait 11 ans que l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux n’avait pas joué à Ottweiler et retrouvé leurs amis de Musikverein "Harmonie" Niederlinxweiler.

La cinquantaine de musiciens de l’orchestre de Saint Rémy s’était donné rendez-vous samedi matin à l’espace Florent Pagny pour le voyage en bus direction outre Rhin. Pierre Malfondet (Loca Son), avec son camion, a transporté le gros matériel de percussion, le piano, les tenues, les caisses d’accessoires nécessaires pour la prestation du samedi soir et du dimanche matin.

Un trajet ponctué de deux arrêts (il faut bien se dégourdir les jambes et se restaurer), mais aussi de travail pour certains et pour d’autres l’occasion de finir leur nuit. Le tout dans la bonne ambiance bien connue des musiciens de l’orchestre.

A l’arrivée, ce fût un vrai plaisir partagé de se revoir, de pouvoir partager du bon temps et de la bonne musique, avec la participation du comité de jumelage d'Ottweiler pour la logistique et l'hébergement.

Pour les musiciens qui logeaient chez les familles allemandes, ce fût le moment de se rencontrer juste avant un raccord musical pour prendre possession de la salle de concert. André Lickes a été un interlocuteur fondamental pour l’organisation de cette rencontre. Il a notamment été le représentant et interprète pendant les discours officiels. Il a aussi été le présentateur du concert.

Laurent Bonnin, président de l’orchestre de St Rémy, a fait un discours dans les deux langues : « Amis Allemands et Amis Français, BONSOIR !

Nous sommes ravis de pouvoir ENFIN vous retrouver et d’être là ce soir à Ottweiler et demain à Niederlinxweiler !

Un grand Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ces retrouvailles, les municipalités d’Ottweiler et Niederlinxweiler, celles de Saint Rémy et Chalon sur Saône également, les 2 comités de jumelage et surtout nos amis musiciens de Musikverein "Harmonie" Niederlinxweiler, Merci André pour ton engagement sans failles, c’est grâce à toi si nous sommes là ce soir, MERCI !

Notre dernier concert ici date d’octobre 2011 pour les 20 ans du jumelage musical entre nos 2 sociétés de Niederlinxweiler et l’orchestre d’harmonie St Rémy/Les Charreaux… Depuis ces belles rencontres, et à chaque fois c’est vraiment un plaisir de se retrouver, l’harmonie a vécu quelques moments très difficiles notamment en juin 2019 le décès de notre cher Christian, il a dirigé l’orchestre plus de 30 ans. On pense très fort à lui ce soir… les effectifs de musiciens ont évolué mais maintenant en 2022 nous sommes toujours environ 60 musiciens inscrits à St Rémy, et une bonne cinquantaine ce soir devant vous, de 12 à 72 ans !! Ce concert sera dirigé par Emilie Desbrières et Denis Desbrières et sera un hommage aux chanteurs Français – vous aurez le plaisir de découvrir un chanteur très talentueux et un grand ami de notre orchestre, monsieur Sébastien Mercey que je remercie très chaleureusement ; un très bon ami en effet car il est venu en voiture cet après-midi et repart en Bourgogne dès le concert terminé car il a un engagement demain après-midi à Chalon. MERCI beaucoup Sébastien ! Merci aux musiciens pour votre participation à ce grand voyage, merci aux familles qui nous accueillent, un immense Merci à André pour l’organisation de ce week-end !

Vive la musique et vive l’amitié Franco-Allemande !! »

La soirée regroupait l’Harmonie de Niederlinxweiler en ouverture de concert avec un programme varié alliant différents styles de "Symphony" de Robert Sheldon à "Don’t stop Believin’" chanson du groupe de rock américain Journey, ou encore "Aux Champs Elysées" chanson bien connue interprété par Joe Dassin pour finir sur un grand tube de Vera Blech Musik "Von Freund zu Freund" (d’Ami à Ami) Polka de Martin Scharnagl, l’orchestre placé sous la direction du chef Simon Maurer.

L’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux a assuré la deuxième partie de cette soirée sous la direction des deux chefs d'orchestre Emilie Desbrières et Denis Desbrières.

Un programme spécial chansons françaises avec 11 titres à la clé (normal pour des musiciens), 11 titres donc avec "Et maintenant" (Gilbert Bécaud), "Pas de Boogie Boogie" (Eddy Mitchell), "L’Envie" (Johnny Hallyday), "Le Lac du Connemara" (Michel Sardou) pour n’en citer que quelques-uns, royalement interprétés par notre fidèle ami Sébastien Mercey.

Un véritable moment de bonheur partagé par tous lors de ce concert, concert qui a enthousiasmé l’auditoire allemand et les accompagnateurs de l’orchestre de St Rémy.

Il n’y a pas de bonnes rencontres sans échanges entre les deux orchestres et quelques remises de cadeaux, suivi d’un long moment de convivialité qui s’est terminé fort tard dans la nuit, il y avait longtemps que nous ne nous étions pas revus !

Après une très courte nuit, la musique a continué le dimanche matin avec une aubade à Niederlinxweiler suivie d'un apéritif et d'un excellent repas préparé par nos amis musiciens allemands.

Un trajet de retour où le temps a passé très vite, les musiciens s’opposant aux musiciennes dans un blind test musical bien sûr.

Un week-end inoubliable avec un très beau concert de la musique de Niederlinxweiler et deux belles prestations par l’ensemble des musiciens et musiciennes de St Rémy/Les Charreaux, le tout dans une excellente ambiance.

C.Cléaux