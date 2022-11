Une commerçante Chalonnaise fan de Zelda

Difficile de louper le poster qui trône fièrement derrière le comptoir de la boutique Les Comptoirs Thé Café, situé au 49 Rue aux Fèvres.

Sur ce poster, on y voit Link, le héros récurrent de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda, créée en 1986 par Shigeru Miyamoto.

C'est que Ganaëlle, la gérante est une grande fan qui nous confie les avoir tous fait attendre avec impatience The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, prévu le le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati