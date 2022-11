Info Chalon présent sur le concours de pétanque international de la 31ème édition du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse

Une soirée réception très bien organisée en présence de plusieurs champions du Monde et un concours ce samedi et dimanche avec un plateau très relevé ! Interview et photoreportage...

Le Bouchon d’Or est l’un des concours les plus prisés du monde de la pétanque tant son organisation est remarquable. Ce vendredi soir, au boulodrome du club Clarens, de nombreux champions du monde tels que : Philippe Suchaud, Sylviane Mëtairon (championne du monde de tête à tête le 15 mai 2022 au Danemark) mais aussi la triplette de Monaco Eric Motté, Franck Millo, Michel Lafleur, l’équipe de Marseille Maryan Barthelemy, Eric Bartoli, Hervé Fontani, ont répondu présent à l’invitation de l’organisateur de cet événement Livio Grando assisté de Francis Gerber et entouré de toute sa sympathique équipe.

Dans une très grande convivialité et après avoir partagé un repas de l’amitié concocté par Branco Savicev (raclette), ces grands champions n’ont pas hésité à partager une soirée pétanque avec les invités du club en disputant le concours du Gentleman du Bouchon d’Or.

Un concours du bouchon d'Or qui sera très relevé cette année avec de nombreuses autres équipes toutes aussi valeureuses les unes que les autres telles que : l'équipe de Claude Azema, Président de la FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal) assisté de son trésorier Michel Signaire... mais aussi Salins, Le Verney, Leman, Riddes, Bulle, Le Motty, Genève, Zurich, Villeneuve, Clarens, La Sélection Suisse junior championne d'Europe en titre, La Sélection suisse, Bulle... Plus d'informations sur info-chalon dès dimanche matin.

matin.

A cette occasion, Sylviane Mëtairon championne du Monde a bien voulu répondre également à quelques questions d’ Info Chalon.com

Vous êtes présente à la soirée-réception du Bouchon d'or, quelles sont vos ambitions pour ce concours du Gentleman de Montreux ?

S.M : « Montreux, c’est déjà pour moi un lieu où c’est là que l’on rencontre les plus grands champions de pétanque. C’est un événement qui se déroule tous les ans et cette année c’est la 31ème édition et après mon titre de championne du monde, je me devais d’être là ! Vous savez j’ai découvert ce monde de la pétanque ici, il y a 10 ans car il y a 10 ans je ne jouais pas à la pétanque. C’est ma fille qui a commencé à y jouer mais c’est ici que j’ai vu des grands champions tels que Quintais, Diégo... et cela m’a plus ! ».

Mais alors, comment arrivez-vous dans le monde de la pétanque et à un tel niveau ?

S.M : « C’est ma fille Emilie, âgée de 14 ans, qui me dit : "Maman prend une licence et vient jouer avec moi." Ensuite, on fait notre premier tournoi et on le gagne donc ensuite je continue. Après avoir gagné de nombreux tournois, je suis ensuite intégrée au niveau de l’équipe nationale suisse et je gagne également le National de Chalon-sur-Saône avec Nathalie Poget en 2018 ! ».

Si on revient sur votre titre de championne du monde en seulement 10 ans d’expérience au plus haut niveau, c’est extraordinaire non?

S.M : « Cela va vous paraître bizarre mais c'était une évidence pour moi dans le sens que je ne commence jamais une compétition pour la perdre. Mais là, c'est les Championnats du Monde, ce n'est pas un championnat de quartier, alors pour arriver au bout, il faut des circonstances, des bonnes rencontres, faire des bons matchs, être présent au bon moment et c'est un amalgame assez imprévisible. Mais lors de ces championnats du monde, depuis le début, j'étais dans ma bulle, j'ai réussi à bien jouer et j'avais un coach à mes côtés en la présence d'Olivier Choupey qui me rassurait et je me sentais tranquille, comme s'il ne pouvait rien m'arriver. Bref, tout s'est bien déroulé et j'en suis très heureuse ! ».

m’arriver. Bref, tout s’est bien déroulé et j’en suis très heureuse ! ».

Quelques champions en action :

Philippe Suchaud,



A l'équipe de Marseille

A Patrice Drevet ancien présentateur de la météo

