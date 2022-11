Le club de pétanque de Saint Loup de Varennes a tenu son assemblée générale

Une cinquantaine de membres du club de pétanque de Saint Loup de Varennes se sont réunis pour l'assemblée générale annuelle. A l'ordre du jour, le récapitulatif de la saison 2022, le bilan financier et les projets d'avenir : concours du 17 décembre au boulodrome et l'accueil de compétitions régionales.

Au chapitre des projets à moyen terme, Gérard Rigaud Maire de Saint Loup de Varennes a évoqué l'extension du terrain de pétanque et la mise en place d'éclairage.

Le président du club Arnaud Giacomin, et son équipe dirigeante ont également tenu à récompenser les deux équipes du club, championnes de Saône et Loire 2022 : l'équipe féminine A et l'équipe vétérans A.