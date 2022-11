AVIS DE DECES - Madame Maria CORNELOUP née PASSERI

SAINT-RÉMY



Madame Marie-Claude MARCEAU, sa fille ;

Monsieur Jean-Marc MARCEAU, son gendre ;

Denis MARCEAU, son petit-fils et Delphine, son épouse ;

Julien, Alexandre,

Joannie et Laurine,

ses arrière-petits-enfants ;

Toni et Denise PASSERI,

son frère et sa belle-sœur ;

Madeleine Merle,

sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille, vous font faire part du décès de

Madame Maria CORNELOUP

née PASSERI

Ses obsèques religieuses

seront célébrées le mardi 8 novembre 2022 à 15h15 en l'église de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.