AVIS DE DECES - Monsieur Robert MARTININGO

CHALON-SUR-SAÔNE - RULLY - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Madame Michèle MARTININGO, son épouse ;

Sylvie et Thierry, ses enfants ;

Laurence et Domingos,

leurs conjoints ;

Jeremy, Lucie, Marie-Lou, Joanne et Ambre,

ses petits-enfants ;

ainsi que ses arrière-petits-enfants, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert MARTININGO

Retraité SNCF

survenu à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mercredi 9 novembre 2022 à 15h15 au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.