EELV Chalon appelle à marcher pour le Climat et la justice sociale le samedi 12 novembre

A quelques jours de l’ouverture de la COP 27, qui aura lieu en Égypte du 6 au 18 novembre 2022, le mouvement Climat se mobilise partout en France. A l’initiative de ACTE, BVAC, FNE71 et LDH Chalon, une marche climat aura lieu à Chalon ce samedi 12 novembre à 14h30, place Saint Vincent.

Face à l’urgence climatique et l’inaction des États, dont la France condamnée par la justice pour inaction climatique, la pression est énorme. Et pour cause, depuis la COP 21 à Paris, les Conférences annuelles sur le Climat se suivent et suscitent plus de déceptions que d’enthousiasme : les réponses ne sont à la hauteur des enjeux.

Si les évènements climatiques s’intensifient (canicule, orages violents ...) avec une accélération des conséquences sur notre quotidien (sécheresse, rendements agricoles, raréfaction de la ressource en eau, destruction des habitations ...), les pays du Sud les subissent de façon encore plus violente depuis plusieurs années. En Europe et France, ce sont les ménages les plus modestes qui payent le prix fort.

Alors que la majorité des citoyennes et citoyens attendent des mesures immédiates et radicales pour accompagner les changements de mode de vie, États et multinationales maintiennent le cap de la croissance et des énergies fossiles plutôt que de réorienter massivement les investissements vers une économie renouvelable.

Le constat est sans appel : refus du gouvernement de taxer les superprofits, dissimulation par TotalEnergies de la réalité de son empreinte carbone 4 fois plus élevée que ce qu’il prétend publiquement, les banques continuent d’investir à coup de dizaines de milliards d’euros chaque année dans les énergies fossiles.

Chalon sur Saône et le Grand Chalon ne sont pas épargnés. En pleine crise d’approvisionnement énergétique, le Maire condamne les énergies renouvelables, refuse les aménagements nécessaires pour se déplacer à vélo en toute sécurité au profit du tout voiture. Enfin, le développement de la nature en ville, solution pourtant indispensable à l’adaptation climatique, est inexistant.

Ces retards sont coupables. Alors marchons pour en appeler à la responsabilité climatique des pouvoirs publics et exiger qu’enfin le climat, la biodiversité, la justice sociale soient des priorités absolues.

Groupe Local Europe Écologie – Les Verts Chalon