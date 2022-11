La triplette du Leman pétanque créée la surprise et remporte la 31e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux

Découvrez le discours du syndic de Montreux Monsieur Olivier Gfeller … et le photoreportage Info Chalon !

Info Chalon vous fait revivre la 31e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux (Suisse) comme si vous aviez été sur place ce dimanche 6 novembre 2022, au boulodrome de Clarens. Un concours des phases finales qui commence dès 9 heures du matin avec 3 parties de 45 minutes du concours A et B et l’après midi 5 parties!

A midi, le boulodrome de Montreux offre l’apéritif à tous les participants et visiteurs du concours.

12 heures 30, discours des officiels avec la venue d’Olivier Gfeller, Maire de Montreux et de Walther Caleb Délégué aux sports à la ville de Montreux.

Après de sincères remerciements adressés au Comité International, aux joueurs présents et à la commune par Livio Grando ;

S’en suivait la remise d’une horloge au club de Clarens pour son organisation remarquable du Bouchon d’Or par la fédération suisse pétanque présidée par Jean Denis Wuillemin

Extraits du discours prononcés par Olivier Gfeller : « Les personnalités de la commune vous remercient beaucoup de les avoir invité et puis nous vous apportons les salutations des autorités, salutations et remerciements non seulement pour l’invitation mais remerciements aussi pour toute l’énergie et le temps déployés pour organiser ce tournoi. Bravo à l’équipe du boulodrome et aussi aux deux équipes locales qui font toujours un travail fantastique. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver et nous sommes très fiers de vous. J’ai appris que dans l’équipe suisse junior championne d’Europe il y a deux jeunes de Montreux et nous sommes encore plus fiers. Je vais le dire à mes collègues et cela va leur faire super plaisir. Outre le plaisir de vous retrouver tous les gens des deux équipes locales et celles du boulodrome, il y a le plaisir maintenant années après années que je viens ici de retrouver des visages connus, qui ne sont pas de la région et qui viennent nous retrouver régulièrement et qui nous font le plaisir de venir participer au tournoi. Alors le plaisir que vous prenez de venir à Montreux car plusieurs personnes m’en ont parlé et bien, c’est notre bonheur à nous et sachez que cela nous fait immensément plaisir de vous recevoir et que vous passiez de bons moments ici avec ce plaisir de vous retrouver. Merci de votre fidélité à Montreux ! J’aimerai aussi dire les belles valeurs qui motivent votre sport : l’amitié, le respect de l’autre… toutes ses valeurs là qui sont transmises entre les générations parce qu’en plus, vous avez le privilège d’avoir un sport qui peut-être pratiqué par toute les générations ensemble. Cela est vraiment formidable car on le retrouve par forcément dans tous les sports de la région et cela fait que vous avez un magnifique état d’esprit et de ce fait, c’est nous qui sommes fidèle à vous car nous avons toujours un immense plaisir à vous rejoindre et à nous joindre à vous. Alors merci pour ces moments privilégiés et je vous souhaite à tous un bon tournoi ! ».

13 heures, le repas était servi à tous les pétanqueurs

13 heures 45, reprise du concours

Cérémonie des récompenses

Concours A

1er Léman Pétanque (Joël Chervet, Régis Froidevaux, Anthony Hubert Bruno Savere) + 17 points

2ème France (Philippe Suchaud, Fred Perrin et Patrice Nièvre) + 17 points

3ème Monaco (Franck Millo, Michel Lafleur et Eric Mottet) + 16 points

4ème Marseille (Maryan Barthelemy, Eric Bartoli et Hervé Fontani) + 11 points

5ème Genève (Didier Senezergues, Kevin Ruffieux etJean Paul Emma) +10 points

6ème Sélection suisse (Julien Pittet, Alwin Pittet, Nicolas Matthey et Alexandre Utz + 10 points

7ème Le Verney Puidoux (Fred Metairon, Logan Clere et Riccardo Mufale) + 5 points

8ème Aubonnoise (Daniel Ruffieux, Stéphane Jotterand, David Bandel et Sylvain Wolland

Concours B

1er Clarens ( Raphael Ferrara, Pascal Cappa, Victor Bonetti et Philippe Zwahlan) + 19 points

2ème Bulle +13 points

3ème Zurich +11 points

4ème La Ravoire +11 points

5ème Président +10 points

6ème Motty + 9 points

7ème Equipe Suisse Juniors +7 points

8ème Riddes + 5 points

Clin d’œil info chalon :

A claude Azema

A l'équipe junior suisse Championne d'Europe, mise à l'honneur

A l'équipe en charge de l'apéritif,

A la sympathique équipe derrière le bar,

Aux organisateurs et bénévoles, pour un repas bien mérité,

A l'équipe de Clarens entourée de ses présidents,

Aux vainqueurs du concours du Gentleman de Vendredi soir,

Aux finalistes du concours du Gentleman

Aux belles confrontations :

Sélection suisse contre Genève

Marseille contre France

Monaco contre France

Info-chalon remercie toute l'équipe du boulodrome de Clarens (bénévoles, organisateurs, speaker, vigneron, fromager, intendants...), les joueurs, les sympathisants… de ce 31ème bouchon d’or, pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

Le photoreportage info-chalon

J.P.B