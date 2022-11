Le bois de Marloux au coeur de la vigilance renforcée entre les gendarmes de Saône et Loire et les agents de l'ONF

Vous êtes prévenus! ! Tel est le message porté par la gendarmerie nationale au sujet notamment des 500 hectares du Bois de Marloux, sur la commune de Mellecey. En présence de Pierre Andriot, maire de Mellecey et de David Menand 1er adjoint de Mellecey, c'est au final une vingtaine de personnes qui a été associée à l'exercice du jour.

"C'est avant tout, un exercice qui permet de connaître les hommes et le territoire" a précisé Thomas Chottin, alors que la rotation des effectifs de gendarmerie, oblige à sans cesse renouer des liens et des contacts, mais aussi et surtout à maîtriser les lieux. Pour l'occasion, la Compagnie de gendarmerie de Chalon a mobilisé, vélos et motos, afin d'accéder à l'ensemble de la topographie des lieux.

Des patrouilles mixtes entre les Verts et les Bleus

Le Bois de Marloux régulièrement victime de dépôts sauvages, de comportements délictuels en tout genre à l'image de ce Bulgare trouvé du côté de Rully, en train de s'exercer avec son 4X4 au milieu de la forêt, sans être titulaire du permis de conduire, de vols de bois et on passe.

Pour l'occasion, le Major François Piani, nouveau Major de la brigade de Châtenoy le Royal, a été associé avec son effectif aux manoeuvres du jour. Venant de la brigade de Verdun sur le Doubs, le Major a ainsi pu profiter de l'exercice pour mieux appréhender une partie de l'intense secteur à sa charge.

Une manoeuvre à laquelle s'est livré Olivier Pigneret, Responsable de l'Unité territoriale de l'ONF, rappelant l'importance des liens unissant les "Bleus et les Verts". "Ce sont nos premiers interlocuteurs dès lors que nous constatons des infractions".

Un enquêteur à la Compagnie de Chalon dédié à l'environnement et la santé publique

Autre spécificité propre à la Compagnie de Chalon, la présence le temps de l'opération du Major Jonquière, tourné vers les délits environnementaux. La Saône et Loire, dispose de deux enquêteurs de ce type, ici à Chalon-sur-Saône et le second à Charolles. Spécialisé dans toutes les problématiques de pollution et autres atteintes à l'environnement, le Major Jonquière permet à la Compagnie de Chalon sur Saône d'assoir son autorité sur un grand nombre de profils d'enquête.

Des moyens humains réduits à la portion congrue du côté de l'ONF

L'Unité Territoriale dispose de 7 techniciens pour les 14 000 hectares sous sa charge. C'est dire l'ampleur du défi qui occupe au quotidien les agents de l'ONF. N'ayons pas peur des mots au regard de la surface qui incombe à un seul agent. 2000 hectares à couvrir quotidiennement, on vous laisse imager quelque peu la tâche !

Au regar de cette seule situation, les patrouilles désormais régulières effectuées par les gendarmes de Saône et Loire seront de toutes évidences les bienvenues.

Laurent Guillaumé