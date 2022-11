La belle dynamique du côté des sapeurs-pompiers de Varennes-le-Grand et Saint-Loup-de-Varennes

Avec 7 nouvelles recrues, la caserne de Varennes-le-Grand et Saint-Loup-de-Varennes connait un réel succès. Signe que la stratégie nationale épaulée par le Conseil départemental de Saône et Loire, "ce n'est pas l'âge qui compte c'est toi" a porté ses fruits sur ce secteur du Chalonnais. Ainsi, Honorine, Nicolas, Kilian, Tangy, Antoine, Victor et Moëtua, âgés de 16 à 35 ans ont rejoint les rangs. Ils sont militaire, sapeur-pompier professionnel, étudiants en Bac Pro sécurité, étudiant en génie mécanique, étudiant en médecine et responsable commercial.

Tous ont eu droit à un entretien préalable avant de rejoindre les effectifs, afin de les informer sur l'engagement citoyen. Une semaine par mois, ils assureront une astreinte. A noter que le premier dimanche du mois, une manoeuvre est organisée à compter de 7H30, avec différents ateliers pédagogiques et de formations.

Les calendriers c'est parti... N'hésitez pas à demander leur carte professionnelle

Les calendriers seront distribués sur les communes à compter du 11 novembre. Les pompiers seront en tenue. N'HÉSITEZ PAS A SOLLICITER LEUR CARTE PROFESSIONNELLE AU MOINDRE DOUTE.

Les dons par chèque sont à adresser à l'Amicale des Sapeurs Pompiers. Petite nouveauté cette année avec la possibilité de règler par carte bleue. Merci de leur réserver le meilleur accueil qu'il soit.

G.M