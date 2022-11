Nouvelle journée de mobilisation en Saône et Loire à l'appel de la CGT

Dans la continuité des précédentes mobilisations pour une augmentation des salaires, pensions et allocations, la CGT appelle tous les salarié·es, retraité ·es et privé·es d’emploi à faire entendre leurs revendications et dépose un appel à la grève interprofessionnelle et une manifestation le jeudi 10 novembre 2022.

En Saône et Loire, cette journée d’action s’organisera autour de plusieurs temps forts :

- Rendez-vous à Mâcon - Place de la Mairie avec la caravane des élections de la fonction publique, à partir de 9h place des Cordeliers avec déploiement des militants vers les services publics

- Manifestation départementale au départ de la maison des Syndicats à Mâcon à 14h

Ainsi que d'autres mobilisations locales :

- UL Autun 10h devant la sous-préfecture puis appelle à rejoindre la manifestation départementale sur Mâcon

- UL Gueugnon 10h Place des Forges puis appelle à rejoindre la manifestation départementale sur Mâcon

- UL le Creusot 15h devant l'Alto

- UL Montceau appelle à rejoindre la manifestation du Creusot

- UL Chalon UL Louhans et antenne Brionnais Charolais appellent à rejoindre la manifestation départementale sur Mâcon