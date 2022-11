AVIS DE DECES - Madame Martine BAYSSET née GAUDRIOT

CHALON-SUR-SAÔNE - LE CREUSOT - MACON - SAINT MARCEL - SANCÉ



Robert Siredey,

son conjoint ;

Christophe, son fils et Pascal Desbois son compagnon ;

Aurélie, sa fille et Benoit Fortier, son conjoint ;

Marcus, son petit-fils ;

ses belles filles et beaux fils et leurs enfants ;

André, Serge, Pascal, Daniel, ses frères et leurs épouses ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine BAYSSET

née GAUDRIOT

survenue le 5 novembre,

à l'âge de 68 ans.

Ses obsèques seront

célebrées le mercredi 9 novembre à 15 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir, sa maman,

Alice Gaudriot

décédée en 2017.

son papa,

Michel Gaudriot

décédé le 25 août 2022.