"J'ai déjà pris perpétuité" : les sanglots et les regrets d'une mère de famille aux Assises de la Côte-d'Or

La Cour d'assises de Côte-d'Or juge une mère de famille qui a empoisonné ses deux petites filles. La plus jeune, six ans et demi, n'a pas survécu. Cette infirmière, écrasée par la dépression, a tenté de se suicider et d'emporter avec elle ses deux enfants. Elle a expliqué son geste face aux jurés.