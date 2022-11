INTERNATIONAL PAPER - A Chalon, l'entreprise fait une large place à du personnel en situation de handicap

Marc Garnier, Directeur International Paper Chalon, peut avoir le sourire au regard du succès de l'opération réalisée en collaboration étroite avec l'ESAT de Virey le Grand. Le site industriel implanté sur SaôneOr à Chalon sur Saône qui emploie 250 salariés a décidé de franchir un cap dans l'intégration de personnel en situation de handicaps. Une démarche totalement novatrice en terme de degré d'autonomie accordé aux travailleurs en situation de handicap. "On est loin, très loin de ce qu'il se fait ailleurs" précise Aurélie Girard, Chef de servce à l'ESAT Atelier des Pep de Virey le Grand.

6 personnes intégrées dont 2 qui vont définitivement entrer dans les effectifs d'International Paper

Marc Garnier insiste sur le rôle de l'entreprise dans l'intégration et la diversité de son personnel, "on se doit en tant qu'acteur économique de refléter la diversité de la société". Une relation avec l'ESAT de Virey le Grand qui dure depuis des années précisent l'ensemble des acteurs, "mais là on a passé un cap. C'est une manière d'aller plus loin dans l'inclusion. C'est un enrichissement aussi pour notre équipe".

"On ne fait aucune différence en terme de fonctionnement industriel. La ligne de production avance au même rythme que les deux autres dédiées à la même nature d'opération. Les seuls points de différence, c'est qu'ils sont 6 sur la ligne au lieu de 2, et le rythme journalier pendant que les autres équipes fonctionnent en 3/8. Pour le reste, il n'y a aucun changement dans le process industriel" rajoute le Directeur de l'établissement. Une fierté assumée de participer comme il se doit au rôle social de l'entreprise.

Une monitrice d'atelier détachée de l'ESAT pour encadrer l'équipe

Le succès de l'opération repose aussi sur la présence à 100 % d'Isabelle, monitrice d'atelier. Salariée de l'ESAT de Virey, Isabelle est dédiée exclusivement au dispositif d'encadrement. Disposant d'une solide expérience de plusieurs années chez Kodak, Isabelle s'était tournée vers l'accompagnement du handicap à la fermeture du site industriel. Une forme de retour aux sources qui n'est pas pour déplaire mais qui lui permet de s'immerger sans difficultés aux contraintes d'un site industriel notamment en terme de respect des normes de sécurité.

Concrètement, le succès est là. A l'image d'Alexandre, âgé de 22 ans, qui a intégré le dispositif depuis 1 an et demi. Une première expérience professionnelle qu'il avoue apprécier tout particulièrement. Très vite, il a pris ses aises au point de signer prochainement un contrat de salarié comme n'importe quel autre au sein d'International Paper. Même constat pour Eric qui lui aussi avoue sa fierté d'intégrer l'entreprise. Deux parcours qui démontrent qu'avec un peu d'efforts, l'inclusion de personnes souffrant d'handicaps est gage de réussite, même dans des univers industriels très contraignants.

Laurent Guillaumé