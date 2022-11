Clin d'oeil à Solène, la nouvelle pâtissière de Dracy le Fort

Depuis quelques semaines la boulangerie de Dracy-le-fort et son annexe de Germolles à Mellecey, peut compter sur la présence de Solène Gauthier. Formée très localement au CIFA Jean Lameloise, notre patissière est titulaire d'un BTM, elle bénéficie déjà d'une solide expérience avec un savoir-faire récompensé par une série de diplômes qui vont de la pâtisserie à la confiserie après l'obtention de sa mention complémentaire. Après être passée par la Gourmandine à Etang sur Arroux, elle a cherché à se rapprocher de la Côte Chalonnaise où son compagnon vient de s'élancer dans l'entrepreneuriat. Travailler de plus en plus avec des produits locaux à l'image d'une partie de la farine en provenance du Moulin-Madame à quelques centaines de mètres ou du lait en provenance du GAEC Galoche, bien connu sur le Chalonnais.

En terme d'ambition, après avoir pris ses marques, Solène espère bien développer une pâtisserie très Dracysienne. A suivre donc..

L.G