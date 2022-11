13ème édition du salon Pomme et saveurs d'automne à Fragnes La Loyère les 5 et 6 novembre 2022.

Une 13ème édition de ce marché qui a rassemblé produits du terroir, gastronomiques et artisanaux à la salle du bicentenaire de Fragnes La Loyère.

Ce salon a encore réuni cette année 30 exposants pour le plus grand bonheur des visiteurs et des organisateurs. Dans une ambiance chaleureuse, chacun a pu trouver de quoi satisfaire ses achats en produits locaux comme les Gourmandises de Lucie, le vin de Bouzeron de Jean Louis Chaussin, le miel d’Yves Rondelet d’Apiculture sans frontière.

Il n’était pas facile de faire un choix parmi tous ces sacs à mains, ces bijoux, ces vanneries…

8 ados de la Maison des jeunes, sous la houlette d’Abigaëlle animatrice, tenaient un stand où ils vendaient des boissons, des pâtisseries, des tartes, tout naturellement, aux pommes qu’ils ont fabriquées et cuites sur place. Les bénéfices leur serviront pour contribuer au financement de leur voyage à Disney fin décembre.

Le stand des croqueurs de pommes attirait particulièrement les grands et les petits avec son pressoir et la bonne odeur du jus de pomme. Durant tout le salon, ils ont pressé les fruits, faisant participer les enfants qui pouvaient actionner la pompe hydraulique pour presser les pommes et récupérer le jus à la sortie du pressoir, jus qu’ils ont pu déguster sans attendre.

Une particularité pour les visiteurs, toutes les 50 entrées une tombola était tirée et le gagnant recevait un lot offert par les exposants.

15 bénévoles se sont occupés de ce salon, une équipe composée d’habitants bénévoles, d’élus, de leurs conjoints. La cuisine était assurée par le club cuisine de l’ALDN de Fragnes La Loyère et un élu.

Monsieur le maire Alain Gaudray accompagné de Patricia Roesler et Alain Petit a fait le tour des stands, un bon moment d’échanges avec les exposants avant de tous les inviter à prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux