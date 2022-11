L'inclusion et le partage par la boxe avec le Ring Olympique Chalonnais

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) s'investit sans compter dans des actions à caractère éducatif au cours desquelles la boxe est pensée comme un support pédagogique et thérapeutique au service des enfants, adolescents et adultes de nombreux structures. Le club de boxe anglaise a développé plusieurs actions dans le domaine de l'intégration de jeunes et adultes présentant des troubles mentaux et handicaps physiques. Plus de détails avec Info Chalon.