Commémoration du 52ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et le maire de Damerey, Nathalie Damy-Dechambenoit, ont rendu hommage à cette figure emblématique qui fût le chef de file de la France Libre avant de devenir le premier Président de la Vème République.

Durant la commémoration, les deux maires et Yves Gest, le délégué départemental du Mouvement Initiative et Liberté (MIL), ont procédé à un dépôt de gerbes avant la sonnerie aux morts, une minute de sience, l'hymne national, le salut aux porte-drapeaux et honneur aux autorités.

Les porte-drapeaux étaient sous la coordination d'Henry Cluzot.

Étaient notamment présents lors de cette cérémonie, Françoise Vaillant, conseillère départementale représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Paul Thebault, conseiller municipal chargé de mission Suivi des délégations de service public et commission de sécurité, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati