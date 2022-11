Boule d’Or Chalonnaise : Daniel Chevrey meilleur tireur et Patrick Griffonnet meilleur pointeur du club saison 2022

Avec une vingtaine de participants, cette animation a connu un vif succès !

En présence de Georges Debrosse, Président du club de la boule d’Or Chalonnaise et de Jean-Philippe Blondet, Vice-président, assistés de tous les membres du bureau, avait lieu sur l’Espace Bruno Girard au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône, la journée du meilleur tireur et du meilleur pointeur de boules lyonnaises du club pour la saison 2022.

Organisé sur toute la journée, une nouvelle fois, le Président du club et les membres du bureau étaient plus que satisfaits du bon nombre de licenciés présents pour disputer ce concours interne.

Cette animation diligentée par Daniel Diry, secrétaire du club a connu un franc succès ce jeudi matin à partir de 8 heures 30. Organisé sur différents secteurs de jeu, les joueurs ont pu effectuer 3 sections complètes soit 60 boules jouées (points et tir). Un événement qui a satisfait l’ensemble des joueurs présents.

A douze heures, après l’apéritif offert par le club, la pause déjeuner se déroulait dans une excellente ambiance.

Le club remercie Denis Isaie pour l’intendance. (à gauche sur la photo)

Son secrétaire, pour l’organisation de l’événement, la vaisselle après le repas et sa bonne humeur!

Clin d’œil à l’équipe venue à 8 heures du matin pour nettoyer les jeux ! (fifi, paulo, pat et jojo)

Photo de Une, le classement des 4 premiers tireurs, photo 2, les 4 premiers pointeurs, photo 3 le groupe qualifié de l’après-midi, photo 4 Daniel Chevrey dans ses œuvres.

Résultats pointeurs

1er Patrick Griffonnet 39 points (dont 2 bouchons)

2ème Jean Philippe Blondet 28 points (dont 1 bouchon)

3ème Marie Thérèse Bertheau 27 points

4ème Georges Debrosse 25 points

Résultats Tireurs

1er Daniel Chevrey 12 frappes

2ème Patrick Griffonnet 11 frappe (dont 1 but)

3ème Jean Philippe Blondet 9 frappes (dont 2 buts)

4ème Marc Neuzillet 7 frappes

Le club remercie tous les participants qui ont contribué à la réussite de cet événement et vous donne rendez-vous à tous, très prochainement pour son grand concours de la Coupe de Noël (créé il y a 42 ans) et relancé cette année par l’équipe du bureau de la Boule d’Or Chalonnaise. Concours triplette vétérans qui se déroulera le jeudi 15 décembre 2022 à partir de 8 heures 30 (2 parties le matin et une l’après midi), récompensé de 70 euros aux vainqueurs.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B