Le Chalon Aïkido a accueilli un stage national

Chalon Aïkido accueillait ce weekend, un stage National réservé le samedi matin aux enseignants ou futurs enseignants des jeunes Aïkidokas. Puis le samedi après-midi et le dimanche matin c’était la mise en pratique de l’enseignement reçu avec des jeunes Aïkidokas.

A la fin des 3 périodes, un bilan a été fait avec les enseignants présents.

Ce stage NATIONAL était organisé par la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) et la ligne Bourgogne Franche-Comté.

Ce sont 45 Aïkidokas (enseignants et élèves) qui ont pratiqué intensément pendant ces 2 jours. Le thème du stage était :

· Engagement, Sincérité, les fondements de la pratique de l’Aïkido.

Le stage était encadré par Jean-Pierre PIGEAU 7eme DAN, Chargé d'Enseignement National, coordonnateur de la Commission Jeunes. La Commission jeunes s'occupe particulièrement de la formation spécifique des enseignants et se charge de promouvoir toutes les activités intéressant les jeunes et l'Aïkido. Une équipe de cadres nationaux et responsables régionaux anime cette commission.

Notons la présence en particulier de l’enseignant des enfants de Chalon Aïkido : Hervé BADET, de Daniel PAUL, président de Chalon Aïkido qui a ouvert et clôturé le stage, du Président du Comité Inter Départemental Christophe MASSE et du Président de la ligue Bourgogne-Franche Comté, Eddy PONCET.

Vous pouvez toujours venir faire un essai aux horaires de cours à la Maison des Sports de Chalon su Saône, l’équipe de bénévoles vous accueillera avec plaisir.

Chalon Aïkido remercie le Judo Club Chalonnais et la ville de Chalon sur Saône pour le prêt du dojo de la rue de la Paix.