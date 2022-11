Montreux (Suisse) cette riviera pour les amoureux aux multiples atouts, prépare actuellement son marché de Noël

A 3 heures seulement de Chalon-sur-Saône

Vous cherchez un climat tempéré tout au long de l’année avec une envie de vous évader lors d’une promenade le long d’un lac en regardant les montagnes enneigées ? Vous émerveillez devant une ville superbe? Bienvenue à Montreux (Suisse) ! L’une des plus belles villes du monde située à quelques pas des vignobles de Lavaux, classé au patrimoine de l’UNESCO et de Villeneuve situé au bout du lac Léman.

Comme le disent les divers prospectus donnés par l’office du tourisme de la ville : « Montreux est une station traditionnelle située sur les rives du lac Léman. Nichée entre des collines escarpées et le lac, elle est réputée pour son microclimat doux et son festival de jazz, qui se déroule en juillet et son festival du rire en octobre. La promenade de la ville est bordée de fleurs, de sculptures, d'arbres méditerranéens et de bâtiments de style Belle Époque. Sur les rives du lac se trouve un château médiéval, le château de Chillon, constitué de remparts, de salles grandioses et d'une chapelle avec des peintures murales datant du XIVe siècle. Appartenant au Canton de Vaud sa population permanente est de 26 000 habitants. La ville est située sur le lac Léman sous la protection de sommets de 2000 mètres d’altitude. Les conditions climatiques et la végétation subtropicale du front de mer font de Montreux une destination touristique de renommée internationale, également connue comme le lieu du Montreux Jazz Festival. Aujourd’hui, le front de mer est l’une des principales attractions de la ville. Voici les palaces de l’hôtel, le casino et le centre des congrès; vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur le lac Léman avec le massif de Grammont et les sommets des Dents du Midi. Montreux est situé à l’est de la rive nord du lac Léman, au sud-est de la Riviera vaudoise. La plus haute montagne dont le sommet se trouve sur le territoire de la commune est le Cap au Moine situé à 1 941 mètres. Depuis la première moitié du XIXe siècle, Montreux est devenue l’une des destinations touristiques les plus importantes de Suisse. Grâce à son climat doux et à son emplacement attrayant, Montreux est devenue une station thermale estivale de renommée mondiale. Dans un troisième temps, les hauteurs environnantes ont été construites par des funiculaires aménagés pour le tourisme ! ».

Actuellement la ville prépare son marché de Noël qui est l’un des plus beaux de suisse !

Venez découvrir cette ville qui saura vous surprendre et vous conquérir!

J.P.B