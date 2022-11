Festival Transdanses : 'Une nuit entière'

Une nuit entière est né de la rencontre entre Tatiana Julien et Anna Gaïotti lors d’une performance où elles ont partagé et imbriqué leurs deux solos cultes : Soulèvement (2019) et Plus de muses mais un troupeau de muets (2016). La première est fougueuse, danseuse physique à la présence magnétique. L’autre poète, chorégraphe et performeuse, crée des figures vacillantes et radicales. Ensemble, elles inventent des images au plus près de nos mythologies intérieures. Deux femmes en pleine puissance, qui exposent et explosent leur féminité en mêlant énergie rebelle et gestuelle incarnée et charnelle.

Leur nuit est celle du corps, un espace intime, délicat, d’une poétique fascinante. Elles construisent un univers où le temps se perd, un espace sensible qui sommeille et se réveille, un monde de murmures et de palpitations. Cette création à deux voix est un corps à corps sensuel, un monstre hypersensible qui convoque chimères et déesses oubliées.

MAR 15 NOV 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

MER 16 NOV 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE



Durée : 1h10 - Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/une-nuit-entiere

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Florent Hamon