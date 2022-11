400 personnes ont répondu à l'invitation de l'Harmonie municipale pour le concert du 11 novembre

Ce 11 novembre dernier, ce sont près de 400 personnes qui ont repondu à l’invitation de l’Harmonie Municipale la Vaillante et se sont retrouvées salle Marcel Sembat pour le traditionnel concert.

Trois chorales, dirigées par Léon Roch ont assuré la première partie de cet après-midi de rencontre des voix et des notes .Les chœurs ont présenté des extraits de leur propre répertoire, avec des pièces profanes et sacrées, mélangeant chants traditionnels, œuvres classiques et anciennes.

Place aux notes pour la seconde partie du concert. Jean Happillon, le chef de l’orchestre d’harmonie de Chalon avait choisi d’alterner des airs de variété et des œuvres pour orchestre

Ainsi les spectateurs ont-ils pu vibrer avec Balavoine, Bernstein, Brillant et l’incontournable thème de James Bond entre autres.

Pour le final, chorales et orchestre se sont rejoints avec Verdi pour interpréter un extrait du requiem, le célèbre Dies Irae, enthousiasmant le public qui souhaita par ces ses applaudissements fournis, que cette œuvre soit reprise en bis,au grand bonheur des choristes des musiciens.



Un petit gout ‘‘d’encore’’ flottait salle Marcel Sembat , ce qui motivera encore plus les musiciens, pour leur prochain concert, le 6 mai 2023 en soirée à l’auditorium de Conservatoire.