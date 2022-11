Cérémonie de la commémoration du 11 novembre 1918 : le retour en images d’Info Chalon

Le retour en images avec Info-Chalon.



C’est l’union musicale de Saint-Marcel qui a ouvert la marche au départ de la place de la mairie, à 11h30, suivie par les fidèles portes drapeaux, puis par les sapeurs-pompiers de la commune, les élus de l’entente, la cinquantaine d’enfants des écoles et enfin les concitoyens qui étaient nombreux à avoir fait le déplacement.

C’est autour des monuments aux morts de la commune que la cérémonie solennelle et émouvante a eu lieue, présidée par Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, entouré par ses pairs, Joëlle Schwob, maire de Chatenoy-en-Bresse, Éric Michoux, maire d’Epervans, Gilles Desbois, maire de Lans et Jean-Luc Meunier, premier adjoint au maire d’ Oslon.

Après le discours de Raymond Burdin, où il a tenu à rappeler l’importance « de se souvenir et de commémorer, 104 ans plus tard, la fin d’un conflit le plus terrible et le plus meurtrier de l’Histoire », les élus et les enfants des écoles, ont déposé des fleurs au pied des monuments au morts, comme le veut la tradition.



Le programme de cette matinée s’est poursuivie par la remise de la médaille d’or d’honneur du ministère de l’intérieur à l’adjudant chef Sébastien Lartaut, qui salue ses 30 ans de services au sein des sapeurs-pompiers de Saône et Loire.



Raymond Burdin, à l’issue de cette cérémonie réussie, a enfin invité l’assemblée à se diriger vers la salle Gressard afin de partager un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.