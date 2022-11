AMENAGEMENT ENTREE SUD - Les élus de Bien Vivre à Chalon adressent une lettre ouverte au Président du Grand Chalon

Mr le Président

Lettre ouverte

Il y a un an vous présentiez devant la presse le projet de rénovation des quais entre Chalon et Saint Rémy, faisant la part belle aux des mobilités actives (piétons - vélos). Sur les images publiées il apparaissait que la végétation, notamment les nombreux arbres, étaient maintenus en quasi-totalité.

Si nous nous réjouissions alors que le Grand Chalon prenne en compte l’importance des mobilités alternatives à la voiture individuelle compte-tenu de l’enjeu climatique, nous sommes aujourd’hui très déçus de découvrir - toujours par voie de presse - que quelques 200 arbres ont été sacrifiés pour des raisons purement esthétiques.

Nous regrettons une fois de plus, le manque de transparence des gouvernances du Grand Chalon et de la Ville de Chalon - notamment envers les élus de l’opposition qui ne sont ni associés ni informés. Nous aurions pu apporter des remarques constructives sur ce sujet, en particulier sur la nécessaire présence du maximum d’arbres : il était en effet possible de mettre en place les aménagements prévus tout en conservant ces arbres.

Inutile de vous rappeler les conséquences de l’urgence climatique, à l’heure où la COP27 se réunit pour trouver des solutions à notre adaptation à ces bouleversements. Parmi ces solutions, la végétalisation, la nature en ville notamment, figurent en bonne place. Or l’aménagement des quais va à l’encontre de ces préconisations pourtant évidentes.

Les arbres que vous allez planter en remplacement mettront des décennies avant d’offrir les bienfaits de ceux que vous venez d’arracher. Enfin c’est un coup dur porté à la biodiversité puisque vous cassez ainsi la continuité végétale, partie intégrante de la trame verte et bleue, pourtant présente dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, ossature du PLUi dont vous êtes si fier.

Ce samedi des habitantes et des habitants du Grand Chalon ont planté des arbres en face du Parc Freyssinet. Ils vous demandent, et nous les appuyons, de réviser le projet et la mise en place d’un débat public. Nous avons trop besoin de la nature en ville, de végétalisation, pour prendre cela à la légère. Nous en avons besoin pour prévenir crues, canicules et pour la reconquérir la biodiversité, et profiter de ses bienfaits.

Les élus Bien Vivre à Chalon :

Mourad LAOUES, conseiller municipal Chalon, délégué communautaire

Amandine LIGEROT, conseillère municipale Chalon, déléguée communautaire

Christophe REGARD, conseiller municipal Chalon.