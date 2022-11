La liste "Pour Crissey, Continuons ensemble" conduite par Pascal Boulling élue au premier tour de scrutin ce dimanche 13 novembre 2022.

Ce dimanche 13 novembre, les habitants de Crissey étaient appelés aux urnes pour effectuer leur devoir électoral. Avec presque 2000 électeurs, la commune de Crissey avait 2 bureaux de vote.

Dès l’ouverture des bureaux de vote, Virginie Blanchard 1ère adjointe et maire par intérim a fait son devoir en mettant son bulletin dans l’urne.

Pascal Boulling, tête de liste "Pour Crissey, continuons ensemble" a fait de même au bureau où il était inscrit.

Depuis les 8h00 et jusqu’à 18h00 les bureaux sont restés ouverts, ensuite est venu le temps du dépouillement avec pour résultats de cette élection :

1933 inscrits ; 562 votants dont 34 nuls, 11 blancs, donnant un résultat de 517 exprimés.

La liste conduite par Pascal Boulling est donc élue au premier tour.

Pascal Boulling s’est exprimé à l’annonce des résultats : « On a fait un résultat d’environ 30%, faire mieux, je ne pense pas que cela était possible. On a fait de la communication, tout ce qu’il fallait, c’est un bon résultat… Virginie va faire encore un peu d’intérim jusqu’à la mise en place du nouveau conseil et l’élection du nouveau maire et ensuite nous allons relancer les affaires en cours et être dans la continuité de l’ancien maire. Nous serons vigilants sur l’effort financier pour réduire les dépenses (étude sur les économies d’énergies), on va travailler sur le budget et le programme d’investissement 2023. »

Mise en place du conseil municipal le lundi 21 novembre 2022

C. Cléaux.