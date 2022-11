Trois accidents de la route ce mardi matin sur les routes de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et loire sont intervenus à trois reprises ce mardi matin pour trois accidents de la route. Peu après 9H30, à La Clayette, sur la RD 985, un cyclomotoriste a perdu le contrôle de son deux-roues. Il a été pris en charge par les pompiers pour des douleurs au genou et à la main. Quelques minutes après, sur la RD680 à Marmagne, une collision s'est produite entre une moto et un poids-lourd. Le motard a été pris en charge par un lourd dispositif mobilisant une quinzaine de pompiers, alors qu'il était sous le chassis du camion. Toujours à Marmagne, sur la même route, une heure plus tard, deux blessés ont été pris en charge après une collision entre deux voitures.