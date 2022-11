L'Association Chalon Echange et Partage poursuit ses donations

L’association CEP (Chalon Echange et Partage) a été créé par des chefs d’entreprises du bassin chalonnais, arborant 25 adhérents au compteur, dans le but de s’échanger des affaires, rompre avec le quotidien et la solitude du chef d’entreprise mais surtout de se retrouver tous ensemble autour de valeurs communes : l’entraide, la partage, la solidarité.

Au-delà d’un groupe d’affaires, la volonté de l'association consiste à pouvoir aider financièrement d’autres associations chalonnaises. Ainsi, l’ensemble des bénéfices est reversé annuellement à 3 associations chalonnaises qui ont un besoin criant d’aides financières pour assurer la gestion quotidienne et développer des projets.

"Très souvent ces associations locales jouent un rôle social primordial qui repose essentiellement sur le bénévolat et l’investissement personnel de leurs membres actifs mais leurs besoins financiers sont énormes et souvent insuffisants. En bref, ils sont riches humainement mais très pauvres financièrement !!!" précise Aurélie Dechaux, trésorière de l'association.

Cette année, ce sont 4000 euros qui ont été versés.

- Association « Chalon Foot Fauteuil » : 1500€ pour aider au financement d’un fauteuil compétition

- Association « Ecoute et Soutien des Enfants Hospitalisés » : 1000€ de don + soutien logistique avec collecte de vêtements pour adolescents

Et mardi dernier, une remise officielle du chèque à l’Association PEL’MEL s'est déroulée dans les locaux de l'association chalonnaise. Cette association a été créé en 1995 et son but depuis sa création est de lutter contre l’illettrisme. 50 Bénévoles se relaient pour accompagner des adultes en situation d’illettrisme ou des adultes analphabètes dans l’apprentissage du français (parler, lire et écrire). L’accompagnement est individuel et personnalisé et peut durer plusieurs années. Le but étant de leur faire acquérir les bases nécessaires pour les rendre autonomes dans des situations simples de leur vie quotidienne.

"Cette association PEL’MEL nous a particulièrement touché car au-delà de l’apprentissage de la langue, ces bénévoles s’attachent à faire entrer la culture dans leur méthode d’apprentissage. Et c’est là que notre action prend tout son sens car notre chèque va leur permettre de réserver plusieurs spectacles (danse, musique, cirque etc…)" rajoute l'association Chalon Echange et Partage.