+ 10,6 % en octobre

Evidemment qu'on a pas besoin d'une étude de l'INSEE pour affirmer que les prix à la caisse ont flambé. Il suffit d'avoir les pieds sur terre, de vivre avec un salaire médian et on constate très vite que les salaires ne suffisent plus pour faire face à la hausse généralisée des prix. Même si le gouvernement se retranche derrière le fait "ailleurs c'est pire", la réalité s'impose à nous.

Dans la grande distribution, la hausse des prix a connu un accélération. Ainsi sur un an, on atteint + 11,2 % selon les chiffres officiels de l'INSEE. Pour les adeptes de viande, les prix ont pris + 13 % en quelques mois.

Et l'accalmie de l'inflation n'est pas pour demain au regard des prévisions.

L.G