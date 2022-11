Antre des bulles à Chalon-sur-Saône : Pour un Noël inoubliable, faites le plein de cadeaux dans cette librairie spécialisée BD, jeunesse et imaginaire

Des professionnels qui vous guident dans les meilleurs choix possibles.

A l’Antre des Bulles, située 32 rue Générale Leclerc à Chalon-sur-Saône, vous bénéficierez d'une écoute de qualité afin que l’achat corresponde à vos attentes.

Sur une surface commerciale de 110 m2 et proposant plus de 23000 articles tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent et son équipe vous accueillent sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône. Sur place, vous serez informés et conseillés sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment.

L’Antre des Bulles dispose d'une offre complète de librairie spécialisée en B.D, mangas, comics, Romans-Graphiques… Vous découvrirez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire (SF, Fantasy), et un rayon jeunesse allant des livres pour les tout-petits aux romans en passant par les albums classiques ou récents.

Florent Bouteillon, l’heureux propriétaire depuis plus de 9 ans, de la librairie L’Antre des Bulles, assisté de ses employés Aurélie, Laurent et Perrine, vous propose désormais des livres de la toute petite enfance (3 mois et plus) à l’adolescence jusqu’à l’âge adulte, dans une offre la plus large possible.

Découvrez également tout un rayon sur le thème Harry Potter avec livres de collection, baguettes magiques, figurines de créatures magiques, Pop-Up…

L’Antre des Bulles, 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures (renseignements au 03 85 28 33 41).

