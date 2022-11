Office Régional des OMS en assemblée générale à Châtenoy le Royal

Après deux ans d’absence d’Assemblées générales liées aux conditions sanitaires, l’Office Régional des Offices Municipaux de Sport s’est retrouvé salle Rameau à Chatenoy le Royal.

Instant de retrouvailles puisque la dernière réunion statutaire s’était déroulée à Semur en Auxois le 3 octobre 2020. Si le quorum a été atteint grâce à des pouvoirs, il est essentiellement dû à deux départements de cette vaste Région politique de Bourgogne Franche-Comté, puisque seuls les départements de Cote d’Or et de Saône et Loire ont daignés venir participer. Exit la Nièvre et l’Yonne pour la Bourgogne et tous les départements de Franche-Comté. Au total, sans compter les pouvoirs, il y avait 15 présents sur les 39 OMS de la Région, une absence que regrette le Conseil d’Administration placé sous la présidence du Creusotin Guy Arnoud.

Un constat et un peu d’espoir

Il a appartenu au président Arnoud de développer la totalité de l’ordre du jour basé sur un rapport moral et d’activités mais aussi la relation avec la Fédération Nationale des OMS.

De constater dans le rapport « le plaisir de se retrouver après une période difficile ou le sport et les associations ont souffert » soulignera le président, en ajoutant cependant un point positif : « la forte représentativité du réseau OMS Bourgogne au sein de la Fédération Nationale puisque deux titulaires et un suppléant sont membres du Comité Directeur national. »

Des moyens insuffisants

Historiquement la Fédération Nationale des OMS était seule reconnue comme représentative du sport « amateur et populaire » auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle l’est encore mais n’a visiblement pas les mêmes moyens financiers que ceux qui sont donnés au Comité National Olympique et Sportif Français qui ne concerne que le sport de Haut Niveau.

Les associations sportives avec ses dirigeants, ses sportifs et ses bénévoles sont toutes à la recherche de financement pour assurer le bon fonctionnement de la pratique su sport pour tous. Le sport cet excellent moyen d’expression qui ne compte pas le temps passé de ses membres et dont les OMS servent de fédérateurs locaux pour une bonne vie sportive et sociale.

Faire vivre les OMS

Pas facile de reconnaitre l’utilité d’une OMS et pourtant elle se veut un moyen fédérateur local. Pour cela il faut avoir du temps, des moyens et surtout la volonté de la faire vivre.

L’Office Régional a lancé cette réflexion d’aller à la recherche de solution pour rendre encore plus vivante les OMS. Certes il y a une facteur de financement, même si la FNOMS reçoit au titre de l’Agence Régionale du Sport, un fonds à répartir.

La Fédération Nationale a eu une période de gestion difficile à une époque lui faisant perdre un peu de sa crédibilité. Aujourd’hui les Régions et les départements qui les composent font tout ce qui leur est possible pour être représentatif du mouvement sportif malgré la forte pression du Mouvement Olympique. Il faut reconnaître les moyens ne sont pas les mêmes et pourtant l’image du Sport reste identique et ne dit-on pas que le Haut Niveau est le fruit de la base ?

Une analyse qui est le reflet de la volonté des OMS présentes à cette assemblée générale statutaire 2022 (non élective) qui a vu le passage du Maire de Chatenoy le Royal, Vincent Bergeret, lequel a tenu à saluer l’assistance avec son adjoint aux sports Henri Lombard, dans un emploi du temps chargé.

La prochaine « AG Région » aura lieu à Dijon en 2023 et celle de la Fédération Nationale à Clermont Ferrand. Le Conseil d’Administration du l’Office Régional aura lieu en mars 2023 à Chatillon sur Seine.

JC Reynaud