Le Cyberespace et la cybersécurité : un enjeu pour la jeunesse - Comment sensibiliser nos enfants à la sécurité numérique et à l’usage des réseaux sociaux !

La cybersécurité concerne également notre vie privée et notamment celle de la jeune génération dont certains représentants sont capables aujourd’hui grâce aux applications numériques, au nez et à la barbe des générations qui ne sont pas digitales natives de transgresser toutes les règles.

À l’âge de l’émancipation et de l’affirmation de soi, les applications numériques sont des sanctuaires pour les enfants et les adolescents pour tester leurs limites et les interdits.

Ils partagent des expériences sociales, protégés par des écrans et les pseudos, des réseaux sociaux dont les parents ne connaissent ni les codes, ni les usages, ni les dérives.

Une génération entière se retrouve sur ces plateformes pour construire de nouveaux modes de vie mais aussi de transgressions. Un monde virtuel derrière les écrans pourtant bien connecté au danger de la vie réelle. Les pratiques délictueuses y sont en pleine extension drogue, pornographie, prostitution, pédo -criminalité.

En lien avec l’éducation au média et à l’information, à nous d’être vigilants et de nous intéresser de plus près à ce qui passionne nos enfants pour mieux les protéger !