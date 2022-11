Les 1000 € de dons collectés à Fontaines pour Octobre Rose répartis entre quatre associations.

Quatre associations étaient invitées à la salle des réceptions de la mairie de Fontaines samedi matin pour recevoir chacune ¼ des dons récoltés pendant octobre rose. Ces quatre associations œuvrent pour aider les malades et les aidants.

Philippe Gelin, adjoint à la mairie de Fontaines, a fait une rétrospective sur la journée, sur les associations fontenoises participantes qui ont été fédératrices des collectes de dons.

Nelly Meunier Chanut, maire de la commune, a remis le chèque aux quatre associations. Elle a remercié tous les bénévoles pour cette action de même que les élèves du lycée agricole pour le travail d’information auprès des aidants et sur la prévention. Géraldine Sarron, conseillère principale d’éducation et conseillère municipale et des élèves de terminale, membres du comité jeunesse du lycée, étaient présents ce samedi matin pour la remise des chèques. Elle a rappelé le témoignage très fort d’une personne malade qui est venu parler de son cancer et de sa vie avec.

Thérèse Bessette de la Ligue contre le cancer a apporté quelques précisions sur la redistribution de l’argent collecté : « les dons profitent à la recherche, mais également aux patients et aux aidants. Nous aidons des personnes à payer un loyer, une facture, la cantine pour les enfants car avec la maladie, elles se trouvent souvent démunies. C’est important de savoir où va l’argent. »

L’association Corasaône était représentée par Christine Hennetier. L’association est plus tournée vers les activités et les soins bien-être, pour les femmes pendant et après la maladie, pour les aidants.

Claudine Deleaz, présidente de Toujours Femme, a expliqué leur rôle et ce qui est proposé aux femmes à l’hôpital privé Sainte Marie et à l’hôpital de Chalon comme des séances de soins bien-être, de la sophrologie et des soins esthétiques pratiqués par des professionnelles.

Grégory Petrizzio, pour Siel Bleu, propose les lundis matin à la salle Saint-Hilaire des remises en forme grâce à des activités physiques adaptées.

C.Cléaux