Le 8ème Conseil municipal des enfants présente ses projets pour l'année 2023

Les 39 élus du 8ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône, élus avant les vacances de la Toussaint, ont reçu leur cocarde, ce mardi 15 novembre 2022.

Soit 16 filles et 23 garçons, scolarisés en classe de CM1 et CM2, issus des 21 écoles élémentaires publiques ou privées de Chalon-sur-Saône.

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, adjointe au maire chargée des affaires familiales et de la démocratie locale, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, et Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, ont informé les jeunes conseillers de leurs rôles et obligations envers les autres enfants et l’ensemble des citoyens.

Quatre projets ont été retenus pour le mandat 2022 -2023 :

• Environnement : création d'un livret avec les différentes plantes de la Ville, en partenariat avec le service des Espaces verts.

• Numérique : création d'un jeu numérique en collaboration avec la bibliothèque municipale.

• Handicap : échanges sur le handicap à travers le sport, avec l'académie de foot.

• Culture : création d'une pièce de théâtre sur le thème du harcèlement scolaire en partenariat avec l'Espace des Arts.

