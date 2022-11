Travaux de réfection de la partie de chaussée de la RD 978 entre le rond-point de la zone verte et l’avenue Général de Gaulle.

L’entretien des routes départementales est et reste de la compétence du département, cette semaine, depuis lundi, sur la RD978, du giratoire de la zone verte à l’avenue Général de Gaulle (du PR 69+693 au 70+650), soit environ sur un kilomètre, il est procédé à la réfection de la couche de roulement et ponctuellement au renforcement de chaussée réalisés par l’entreprise EUROVIA. Pour perturber le moins possible la circulation les travaux sont réalisés de nuit jusqu’à la nuit du 16 au 17 novembre (3 à 4 nuits de travaux). Le coût est estimé à 120 000 € HT. Les travaux ont été préparés et suivis par le STA du Chalonnais en lien avec la commune. Cela représente 7 500 M2 d’enrobé. C’est la 3ème et dernière tranche de réfection sur la commune de Châtenoy le Royal.

Les élus du département Sébastien Martin en sa qualité de 1er vice-président du département en charge des routes, Vincent Bergeret conseiller départemental, maire de la commune sont venus faire le point sur les travaux en présence du 1er adjoint de Châtenoy Roland Bertin, du directeur des services techniques François Boissier, de Nicolas Boyer directeur d’EUROVIA et des responsables des travaux.

Il faut commencer par enlever la couche d’enrobé détériorée avec une grosse fraiseuse puis balayer, nettoyer avant de redéposer la nouvelle couche d’enrobé. A l’aide de cylindres compacteurs et des petits engins, il faut tasser, écraser les raccords. Une fois la signalétique au sol faite, les usagers vont pouvoir profiter de la qualité de roulement du revêtement de la chaussée.

C. Cléaux