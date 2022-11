‘Desorden’, performance pour rollers et batterie, a séduit le public

Programmée dans le cadre du festival Transdanses porté par l’Espace des Arts, Scène nationale, la performance de Justine Berthillot - dont on avait adoré la pièce ‘Notre Forêt’ présentée au Salon panoramique - et du musicien-compositeur Xavier Roumagnac a pris place dans l’espace d’exposition deux soirs de suite : les mardi 15 novembre et mercredi 16 novembre.

Gratuit, ce spectacle de danse a attiré un public intergénérationnel qui a apprécié la performance de la chorégraphe-interprète formée aux arts du cirque et artiste associée de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

Transdanses se poursuit avec ‘Carcass’, vendredi 18 novembre à 20h. Renseignements/tarifs/réservation : https://www.espace-des-arts.com/

SBR