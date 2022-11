"La Ferme joue la transparence", exposition du 19 novembre au 4 décembre du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00 à la ferme de Corcelle à Châtenoy le Royal

Ca bouge encore plus les samedis et dimanches. Samedi 19 novembre de 17h à 19h - David Rougerie - Interventions surprises poétiques et transparentes

-Samedi 26 novembre à partir de 16h - Snare – Démonstration de graff

-Dimanche 27 novembre de 17h à 19h - David Rougerie - Interventions surprises poétiques et transparentes

-Samedi 3 décembre de 15h30 à 19h - Lézardâmes - musique compositions instrumentales

- Dimanche 4 décembre de 17h à 19h - David Rougerie - Interventions surprises poétiques et transparentes