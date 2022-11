Le "3020" : un numéro vert pour dire "non au harcèlement", les élèves du collège Louis Pasteur se mobilisent.

A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, les élèves du collège Louis Pasteur de St Rémy ont participé, jeudi 10 novembre, au “Blue Day”, une manière d’apporter leur solidarité dans cette action contre le harcèlement.

Une équipe composée de Marie Hélène Beguigné, Lorane Makuso, Cécilia Diaz et Fabien Lacroute enseignants, de Sandrine Girard CPE, Vanessa Leray Principale Adjointe, était tout l’après-midi dans la cour pour recevoir les jeunes qui le souhaitaient, pour parler avec eux de ce problème et regarder les solutions possibles de rencontre, de partage, d’information. Un travail sur la méthode pour aborder les problèmes de harcèlement que ce soit du côté harceleur ou harcelé. Il sera projeté trois vidéos de l’éducation nationale sur le Non au harcèlement.

Marie Mercier, sénatrice était au côté de l’équipe pédagogique dans cette action menée au collège, Marie Mercier fervente combattante contre les maltraitances et les violences faites aux enfants.

Elle était entourée des élèves de 3ème qu’elle a reçus au Sénat lors de leur déplacement à Paris pour visiter un monument dans le cadre du Prix de la résistance et du travail qu’ils auront à faire pour participer à ce concours.

